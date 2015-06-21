Яценюк запевняє, що українська медицина стане сучасною та ефективною

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН вітанні до Дня медичного працівника.

Яценюк висловив глибоку подяку всім науковцям-медикам, практикуючим лікарям, фельдшерам, медсестрам, санітарам, фармацевтам, «усім самовідданим, по-справжньому героїчним людям, які за покликом серця опікуються нашим здоров’ям, лікують нас від недугів, рятують наші життя».

«Слава українським лікарям, які під ворожими кулями і снарядами надають життєво необхідну допомогу нашим воїнам, хто днями не відходить з операційної, рятуючи життя наших героїв. Вічна пам`ять медикам, які загинули на полі бою», - зазначив Яценюк.

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За його словами, «як не було б важко, перед якими викликами ми б не стояли, упевнений, ми разом зробимо галузь охорони здоров’я сучасною та по-справжньому ефективною. Такою, яка подовжить тривалість та підвищить якість життя українців».

Прем’єр-міністр побажав медикам стійкості, здійснення усіх задумів, миру та затишку.