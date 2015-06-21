Савченко може отримати 13 років в'язниці - адвокат

Про це заявив адвокат Савченко Ілля Новіков в ефірі "Подробностей".

"Вирок буде обвинувальний, і близько 13 років, може бути і більше. Нас це не бентежить і не цікавить. Ми розуміємо, що не від цієї цифри залежить, коли вона повернеться додому", - сказав Новіков.

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За його словами, захист української льотчиці не сподівається на справедливий вирок, тому що правосуддя в Росії змінилося за останні 20 років.

"Справедливого правосуддя не буде. Російське правосуддя стало за останні 20 років смішним. Савченко не відпустять просто так. Це буде удар по керівництву країни", - підкреслив Новіков.

Довідка УНІАН. Савченко викрали бойовики на Донбасі, а потім її перевезли в Росію, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. У той же час, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила у полон ще до їхньої смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії "Батьківщина". Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

24 квітня цього року Слідчий комітет РФ висунув Савченко остаточне звинувачення у нібито пособництві вбивства двох і більше осіб та незаконному перетині кордону.

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21 травня її адвокат Марк Фейгін заявив, що попереднє слідство завершено. Фейгін зазначив, що Савченко звинувачують за трьома епізодами: пособництві у вбивстві російських журналістів, незаконному перетині кордону Росії, а також замаху на вбивство п'яти осіб. Маються на увазі громадяни, які врятувалися після обстрілу російських кореспондентів під Луганськом, сказав він.

6 травня Басманний суд Москви продовжив термін арешту Савченко до 30 червня.

Московський міський суд 10 червня за клопотанням Слідчого комітету РФ продовжив термін арешту Савченко ще на три місяці - до 30 вересня, загалом до 15 місяців утримання під вартою.