Савченко вимагає від МЗС інформацію про заходи, які вживаються для визволення українців з російського полону

Народний депутат України від “Батьківщини” Надія Савченко звернулася до міністра закордонних справ України Павла Клімкіна щодо надання інформації про вжиті заходи стосовно захисту громадян України, які є незаконно ув'язнені та утримуються на території Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний депутатський запит Савченко з трибуни парламенту зачитав народний депутат від “Батьківщини” Іван Крулько.

Він разом із 8 депутатами від “Батьківщини” у футболках із фото Савченко та написом “Незламна” нагадав, що Савченко утримується в Росії вже рік.

У своєму запиті Савченко, зокрема, зазначає, що за час війни в полоні в Росії опинилися ряд громадян України, серед яких, зокрема, Олег Сенцов. “Наразі відомо, що до українських громадян, які незаконно ув'язнені та утримуються на території Російської Федерації в ході слідства застосовуються заходи фізичного та психологічного тиску”, - йдеться в запиті.

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Так, Савченко просить надати офіційну інформацію щодо кількості громадян України, які наразі незаконно ув'язнені та утримуються на території РФ, щодо заходів, яких було вжито Україною для захисту цих громадян, а також щодо вжитих МЗС заходів щодо допуску консульських посадових осіб України до ув'язнених в Росії українців Миколи Карпюка та Станіслава Клиха.

Крім того вона просить надати інформацію щодо заходів, яких МЗС планує вжити найближчим часом задля звільнення незаконно ув'язнених у Росії українців.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня 2014 року Верховна Рада прийняла звернення до Держдумі РФ і президента Росії Володимира Путіна з вимогою звільнити українську льотчицю, народного депутата Надію Савченко, а також режисера Олега Сенцова, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха та інших громадян України, які «в результаті збройної агресії Російської Федерації проти України були захоплені в полон, незаконно перевезені на територію Російської Федерації і всупереч їх волі утримуються на території Російської Федерації».