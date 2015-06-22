Червоний хрест долучиться до консультацій на переговорах у Мінську
Представники Міжнародного комітету Червоного хреста (МКЧХ) братимуть участь в консультаціях на переговорах у Мінську 23 червня.
Про це повідомив речник МКЧХ в Україні Ашот Астабацян, передає радіо "Свобода". "Так, ми маємо намір брати участь у консультаціях щодо гуманітарного питання", – зазначив він.
Читайте такожЗавтра в Мінську контактна група проведе засідання з новим спецпредставником ОБСЄ
При цьому речник МКЧХ не зміг уточнити, хто виступив ініціатором участі представників Червоного Хреста у мінських переговорах. Він зауважив, що Червоний Хрест ще з лютого заявляв про готовність надання консультацій щодо гуманітарних питань.
Нагажаємо, у Мінську 23 червня відбудеться засідання тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, перед засіданням контактної групи відбудуться засідання трьох робочих підгруп – з гуманітарних, політичних та економічних питань.