МЗС РФ поскаржився на позицію України новому представнику ОБСЄ в Контактній групі

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації МЗС РФ за підсумками сьогоднішньої зустрічі статс-секретаря - заступника міністра закордонних справ РФ Григорія Карасіна з Мартіном Сайдиком.

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"З російської сторони була підтверджена готовність всіляко сприяти реалізації того, про що було домовлено у Мінську. Підкреслено, що позиція Києва за вказаними домовленостями поки не дає приводів для оптимізму", - йдеться в повідомленні російського МЗС.

У свою чергу Мартін Сайдик відзначив готовність, у разі затвердження його кандидатури, докласти максимум зусиль для досягнення врегулювання відповідно до Мінського документу.

Як повідомляв УНІАН, спецпредставником голови ОБСЄ у складі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі з червня 2014 року Хайді Тальявіні. На початку червня цього року вона подала у відставку. Чергове засідання Тристоронньої контактної групи відбудеться 23 червня в Мінську з участю нового спеціального представника ОБСЄ Мартіна Сайдика.