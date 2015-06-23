Геращенко: ГПУ зібрано достатньо фактів, що дозволяють підозрювати голову апеляційного суду

Председатель Киевского апелляционного суда Антон Чернушенко жжет не по-детски!В прошлую пятницу Судебную ветвь власти потрясла новость об обысках у все сильного председателя Киевского апелляционного суда Антона Чернушенко. Обыски проводились в рамках дела о нарушении процедуры автоматического распределения уголовных дел или попросту говоря, СБУ получила оперативную информацию о том, что в Киевском апелляционный суде вопрос о том, кто из судей должен рассматривать то или иное дело решает не компьютер, как должно быть по Закону, а кто-то из руководства суда. В рамках этого уголовного дела были проведены обыска на рабочем месте и дома, у пока еще председателя суда Антона Чернушенко. По сравнению с легендарным судьей Зваричем, у которого были найдены при обыски несколько миллионов гривен, которые по его словам он наколядовал или напосевал, у Антона Чернушенко было найдено в кабинете всего 6500 долларов США, которые он якобы взял с собой, чтобы оплатить услуги дорогостоящего стоматолога по установке 5 имплантов по 1300 у.е. за 1 зуб. Также у него в кабинете были обнаружены и талоны на 14 500 литров бензина (это примерно на 300-320 тысяч гривен, на таком количестве бензина на авто среднего класса можно проехать 150 тысяч километров или три раза обогнуть земной шар по экватору), которые по его словам ему оставил какой-то его друг и он их хранил у себя в кабинете - так сказать на всякий случай. Благодаря журналистам "112 канала", которые взяли у Антона Чернушенко интервью с его комментариями по поводу действий СБУ и ГПУ, каждый его посмотревший может сыграть в игру "верю/не верю". Как по мне, то детектор лжи Антон Чернушенко не прошел бы. Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин сегодня на своем брифинге заявил о том, что уже завтра обратится в Верховную Раду с просьбой дать согласие на снятие с Антона Чернушенко судейской неприкосновенности и даче согласия на арест для проведения дальнейших следственных действий и передаче обвинительно акта в суд. Судя по тому, что опубликованные Виктором Шокиным смс сообщения с ценными указаниями как решать то или иное дело датированы еще июнем прошлого года, думаю что следствием ГПУ собрано более чем достаточно фактов позволяющих подозревать Чернушенко, так что шансы на одобрение такого предложения Генпрокурора - 101%. А Чернушенко, лучше бы не давать этого интервью. Не знаю кто ему после этого поверит. Думаю, что дело Антона Чернушенко станет еще одной из тех многих прививок от жадности и коррупции для судебной системы, которые понадобятся для того чтобы судьями были только честные и порядочные граждане Украины, а не те, кто пришел в суд "рубить капусту" или "косить бабло". Видео брифинга Генерального Прокурора Виктора Шокина и и.о. главы СБУ Василия Грицака можно посмотреть по ссылке : https://m.youtube.com/watch?v=dVA96m63TKEВидео оправданий Антона Чернушенко присоединено к этому посту. Сказка-оправдание про 6500 долларов, захваченных с собой для похода к стоматологу на 5 минуте. Сказка-оправдание про друга, который оставил у него в кабинете на сохранение талоны на 14 500 литров бензина на 9 минуте.П. С. Для всех кто начнет скулёж в комментариях на тему того, что вот и этого опять отпустят, что он откупиться и так далее, напомню, что легендарный судья колядник Зварич получил за взяточничество 10 лет лишения свободы и продолжает отбывать свой срок заключения. Однако его пример не стал другим наукой!