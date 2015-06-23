Не стояти в черзі: з жовтня жоден держорган не матиме права вимагати довідки

Про це заявила перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова на засіданні колегії Мін'юсту, кореспондент РБК-Україна.

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"З 1 жовтня жоден державний орган не матиме права вимагати довідки, навіть електронні. Тому що якщо вони будуть мати безкоштовний доступ до реєстру, вони зможуть це зробити власноруч та отримати цю інформацію без того, щоб кожен раз звертатися за виписками та довідками. Це стосується не тільки довідок, але і, наприклад, документів про народження, шлюб та інші", - повідомила Севостьянова.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство юстиції України відкрило новий електронний сервіс на сайті відомства - швидко і безкоштовно можна отримати інформацію стосовно підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, повідомив заступник міністра юстиції Антон Янчук.