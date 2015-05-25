На сайті Мін'юсту з'явилася можливість безкоштовно відслідковувати справи про банкрутство

"Нещодавно Міністерство юстиції України забезпечило відкритий доступ до Єдиного державного реєстру підприємців, щодо яких відкрито провадження по справах про банкрутство. В даний час будь-яка фізична або юридична особа може скористатися цим електронним сервісом, отримати інформацію шляхом нескладних дій безпосередньо на сайті Міністерства юстиції",- сказав Янчук на брифінгу в понеділок.

Він пояснив, що надання цієї послуги є безкоштовним. Раніше, як нагадав Янчук, таку інформацію юрособа або фізособа-підприємець про себе, звернувшись з письмовим запитом до територіального управління юстиції. Раніше, за словами заступника міністра, відповідь надходила в письмовому вигляді протягом п'яти робочих днів з моменту звернення, - ця процедура була досить складною для зацікавлених осіб.

Відповідні документи, як розповів заступник міністра юстиції, як правило, потрібні тим юридичним особам, які планують брати участь у будь-яких держзакупівлях і також для того, щоб надати інформацію банківські установи з підтвердженням того, що ця особа не перебуває у процедурі банкрутства.

"Тепер як особа, яка хоче отримати інформацію, так і його контрагент або будь-який банк або організатор держзакупівель або інша зацікавлена особа може абсолютно вільно з будь-якого цифрового пристрою зайти на сайт Мін'юсту, пройти нескладну процедуру реєстрації та оперативно та безкоштовно отримати відповідну інформацію",- підкреслив Янчук.

Він уточнив, що інформація виводиться у формі довідки на екран пристрою і може бути роздрукована. Надається довідка, за словами заступника міністра, у двох форматах - скороченому і розширеному.

Янчук повідомив, що в минулому році за отриманням паперових довідок звернулося близько 100 тисяч осіб, процедура вимагала певних фінансових витрат і людських ресурсів, також несла в собі корупційні ризики.

"В даний час система повністю функціонує... Я особисто сьогодні вранці спробував це зробити. Абсолютно вільно і за п'ять хвилин",- сказав заступник міністра, продемонструвавши приклад одержаної довідки. Він зазначив, що даний сервіс існує з 15 травня, "вже успішно зроблено більше 4 тисяч запитів на отримання таких довідок".