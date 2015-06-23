Джемілєв просить Мінкульт впроваджувати кримськотатарську писемність латиницею

Офіс Уповноваженого президента України у справах кримських татар Мустафи Джемілєва звернувся до Міністерства культури України з питанням про впровадження в країні кримськотатарської писемності латинською графікою.

Відповідний лист направили на ім'я міністра культури В'ячеслава Кириленка, який також є віце-прем'єр-міністром України.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого.

«Історично склалось, що грамотність кримськотатарської мови зазнала декількох етапів реформування і найбільш болючим став переклад її на кирилицю в часи СРСР. Враховуючи фонетичну структуру кримськотатарської мови, фахівцями неодноразово піднімалося питання про необхідність переходу кримськотатарської мови на латинську графіку», – йдеться в повідомленні.

Курултай кримськотатарського народу 1993 року схвалив нову абетку кримськотатарської мови на основі латинської графіки. У 1997 Верховна Рада Криму, відповідно до діючого на той час законодавства, ухвалила рішення ввести алфавіт кримськотатарської мови, заснований на латинській графіці, але протягом встановленого рішенням терміну необхідні заходи не були виконані.

«Враховуючи повноваження Міністерства з державної мовної політики, прошу вас ініціювати, із залученням зацікавлених центральних органів виконавчої влади, розгляд питання щодо впровадження кримськотатарської мови на основі латинської графіки. Зокрема, щодо фактичного процесу переходу на латинську графіку, завдання, етапи цього переходу і контроль за виконанням запланованих заходів», – пише у зверненні до українського міністру національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв.