США хочуть посилити підтримку кримських татар

США продовжать підтримувати і навіть посилять підтримку «всіх кримчан, які стали жертвами російської агресії».

Про це кореспонденту Крим.Реалії повідомив посол США в Україні Джеффрі Пайєтт.

За словами посла, мова йде про всіх кримчан, в той же час кримськотатарському народу США приділяють «особливу увагу».

«Підтримці кримських татар приділено особливу увагу, і я пишаюся тим, що знайомий з Мустафою Джемілєвим та іншими лідерами цього народу», – заявив Джеффрі Пайєтт.

«Ми, безумовно, відзначаємо хоробрість кримських татар. Одна з моїх улюблених фотографій минулого року – фото Барака Обами і Мустафи Джемілєва на річниці «Солідарності» у Варшаві, де я також був присутній», – додав він.

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Посол США в Україні також відзначив «стійкість позицій» президента України Петра Порошенка і прем'єр-міністра Арсенія Яценюка з кримського питання.

«Крим був і залишається частиною України – позиція США з цього питання не зміниться. Санкції, які ми наклали на Росію у зв'язку з вторгненням і подальшої анексією Криму, залишаться в силі. По цьому пункту немає ніяких сумнівів», – підкреслив посол.

16 березня 2014 року на території Криму і міста Севастополя пройшов так званий «референдум про статус півострова», за результатами якого Росія анексувала Крим.