Луцька міськрада вирішила перейменувати частину проспекту Перемоги

Депутати Луцької міської ради прийняли рішення про перейменування проспекту на честь Героя України Василя Мойсея, який загинув на Майдані під час Революції гідності.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати міськради прийняли сьогодні під час сесії.

Зокрема, рішенням «Про вшанування пам’яті Героя України Василя Мойсея» передбачається перейменування частини проспекту Перемоги у проспект Василя Мойсея. Депутати запропонували перейменувати ту частину проспекту, де немає житлових будинків, а лише адміністративні споруди, тож витрати, пов’язані із перейменуванням, не стосуватимуться жителів міста.

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За словами секретаря міської ради Сергія Григоренка, це буде копромісне рішення , що не образить почуттів літніх людей, які перемогли фашизм, адже частина проспекту від історичного факультету СНУ і до шляхопроводу через залізничну колію, як і раніше, матиме назву Перемоги. Відповідні інформаційні стенди та таблички мають встановити до 1 серпня.

Довідка. Герой України, лучанин Василь Мойсей загинув під час подій на Євромайдані і був похований у лютому 2014 року на Меморіальному комплексі «Вічна Слава», що на проспекті Перемоги в Луцьку.