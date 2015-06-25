Харківські правоохоронці повідомляють про обстріл ще однієї маршрутки (фото)

Як повідомляє відділ зв’язків з громадськістю ГУМВД України в Харківській області, внаслідок події постраждалих немає.

"Подія трапилась близько 17-20 на вулиці Героїв Праці, де в цей час рухалась маршрутка № 272. Потерпілих внаслідок події немає", - йдеться у повідомленні.

У другої постраждалої біля Соснового бору маршрутки розбито вщент одне з вікон (ФОТО Слави Маврічєва) pic.twitter.com/iEMs6IPVzt — @XAPKIB (@XAPKIB) 25 Червень 2015

Разом з тим правоохоронці повідомили подробиці схожого інциденту, який трапився напередодні на вулиці Чкалова.

Читайте такожУ Харкові близько 40 невідомих влаштували різанину на вулицях міста, є постраждалі

"Близько 17.00 невідомі особи на іномарці зробили декілька пострілів з травматичної зброї по маршрутці №240 під час її руху по вулиці Чкалова. За попередніми даними, від розбитого скла двоє пасажирів отримали синці та подряпини. Чоловікові та жінці вже надано медичну допомогу, їх життю та здоров’ю нічого не загрожує", - зазначили у міліції.

Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини пригод.

Як повідомляв УНІАН, близько п’ятої години вечора у Харкові невідомі обстріляли маршрутку з легкового автомобіля прямо на ходу.