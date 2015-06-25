У Харкові невідомі обстріляли маршрутку, є постраждалі - ЗМІ

17:53, 25 червня 2015
Суспільство
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У четвер, 25 червня, близько п'ятої години вечора в Харкові на території селища Жуковського обстріляли маршрутку № 240Е.

REUTERS

Як повідомляє місцеве видання "Дозор" з посиланням на джерело, пригода сталася в районі продуктового магазину на вулиці Чкалова, 35.

Згідно з повідомленням, невідомі обстріляли маршрутку з легкового автомобіля прямо на ходу. За попередньою інформацією, постраждав один пасажир.

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Також за непідтвердженою інформацією, стрілянина велася з травматичної зброї.

У прес-службі облуправління МВС повідомили, що ніякої інформації про подію поки не мають.

За словами водія маршрутки, на момент події в салоні було 25 пасажирів. Автобус рухався у бік ТЦ "Барабашово".

"Він (водій) почув два хлопки, але тих, хто стріляв, не бачив. Постраждав один пасажир - молодий хлопець, якому порізало руку уламками скла, яке розбилося від кулі. Водій надав йому медичну допомогу на місці", - зазначає видання.

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