У Харкові невідомі обстріляли маршрутку, є постраждалі - ЗМІ

Як повідомляє місцеве видання "Дозор" з посиланням на джерело, пригода сталася в районі продуктового магазину на вулиці Чкалова, 35.

Згідно з повідомленням, невідомі обстріляли маршрутку з легкового автомобіля прямо на ходу. За попередньою інформацією, постраждав один пасажир.

Читайте такожУ Харкові близько 40 невідомих влаштували різанину на вулицях міста, є постраждалі

Також за непідтвердженою інформацією, стрілянина велася з травматичної зброї.

У прес-службі облуправління МВС повідомили, що ніякої інформації про подію поки не мають.

За словами водія маршрутки, на момент події в салоні було 25 пасажирів. Автобус рухався у бік ТЦ "Барабашово".

На місці НП на Чкалова працюють правоохоронці, два отвори в обстріляній 240 маршрутці (ФОТО Слави Маврічєва) pic.twitter.com/v4eeN54jNM — @XAPKIB (@XAPKIB) 25 Червень 2015

"Він (водій) почув два хлопки, але тих, хто стріляв, не бачив. Постраждав один пасажир - молодий хлопець, якому порізало руку уламками скла, яке розбилося від кулі. Водій надав йому медичну допомогу на місці", - зазначає видання.