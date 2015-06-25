Інформація про третю обстріляну маршрутку у Харкові не підтвердилася - журналіст

За різними даними, стріляли з різних машин, повідомляє журналіст "112 Україна".

"Спочатку свідки говорили, що це був один позашляховик, зараз кажуть, що два. Точної інформації немає", - йдеться у повідомленні.

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При цьому інформація про третій обстріл автобуса не підтвердилася, наголосив журналіст.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Харкові невідомий обстріляв із травматичної зброї маршрутку на вулиці Чкалова та проспекті Героїв Праці. За попередніми даними, від розбитого скла двоє пасажирів однієї з маршруток отримали синці та подряпини. Постраждалим надано медичну допомогу, їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує.