Інформація про третю обстріляну маршрутку у Харкові не підтвердилася - журналіст
19:41, 25 червня 2015Суспільство
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Наразі поки немає підтвердження інформації про третю обстріляну у Харкові маршрутку.
У міліції підтвердили обстріл двох маршруток / С.Мавричев
За різними даними, стріляли з різних машин, повідомляє журналіст "112 Україна".
"Спочатку свідки говорили, що це був один позашляховик, зараз кажуть, що два. Точної інформації немає", - йдеться у повідомленні.
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При цьому інформація про третій обстріл автобуса не підтвердилася, наголосив журналіст.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Харкові невідомий обстріляв із травматичної зброї маршрутку на вулиці Чкалова та проспекті Героїв Праці. За попередніми даними, від розбитого скла двоє пасажирів однієї з маршруток отримали синці та подряпини. Постраждалим надано медичну допомогу, їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує.
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