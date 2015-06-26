Кримчани з атестатами РФ не зможуть вступити до українських вишів

Про це повідомила перший заступник міністра освіти і науки України Інна Совсун, передає "Крим.Реалії".

Вона наголосила, що в цьому році ситуація відрізняється від минулорічної. Тоді Міністерство освіти України замінювало кримчанам, які бажали навчатися в українських вищих навчальних закладах, російські атестати на українські.

Але в 2015 році для вступу до українського університету випускники шкіл окупованого Криму повинні були зареєструватися в одній зі шкіл на території України, екстерном (заочно) закінчити її і скласти іспити, зазначила Совсун.

Читайте такожУ Росії мають намір приймати шкільні атестати "ДНР" і "ЛНР"

«У минулому році ми здійснювали процедуру заміни атестатів, які там були видані, на українські. І атестатів, і дипломів про вищу освіту. Але в минулому ситуація була дещо іншою. Торік випуск відбувся буквально через два місяці після того, як відбулася окупація», – сказала вона.

Перший заступник міністра освіти і науки нагадала, що документи про освіту, видані в Криму, є недійсними в Україні та більшості держав світу.

За її словами, такий же порядок прийому у вищі навчальні заклади поширюється і на випускників шкіл на території непідконтрольних Україні районів Донецької та Луганської областей.