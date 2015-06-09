Випускники з Криму можуть прикріпитися до українських шкіл та скласти іспити - Міносвіти

Як передає кореспондент УНІАН, про це розповіла перший заступник міністра освіти Інна Совсун під час брифінгу в Кабінеті міністрів.

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"Так звані атестати в школах Криму, (випускники) не можуть зробити з цими атестатами абсолютно нічого, крім як вступити в університети в Криму, тому що ці атестати видані школами, котрі сформовані владою, яка ніким не визнається. І для дітей з Криму єдина можливість так само, як для дітей із зони конфлікту на Донбасі, це прикріплення і екстернатом здача іспитів в українських школах, тому що документи, які видаються в Криму, не тільки освітні документи, не мають жодної юридичної сили. Тому єдиний варіант - прикріплення до закладів шкільної освіти в Україні, здача іспитів та вступ через ЗНО", - пояснила вона.

Нагадаємо, з 27 лютого 2014 озброєні люди без розпізнавальних знаків блокували і захоплювали військові, прикордонні та державні об'єкти в Криму.

16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% взяли в ньому участь, проголосували за приєднання Криму до РФ.

18 березня в Кремлі Володимир Путін і представники нелегітимної влади Криму підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття в Росію Республіки Крим та утворення у складі РФ нових суб'єктів.

Практично всі країни світу не визнали територіального поділу України, засудивши дії Кремля.