У ВМС хочуть створити надмалі підводні човни

Командувач ВМС України віце-адмірал Сергій Гайдук заявляє, що в даний час опрацьовується перспектива створення надмалих підводних човнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гайдук заявив на брифінгу в Одесі.

За його словами, підводний флот – елітний підрозділ ВМС, у зв'язку з чим командування приділяє серйозну увагу перспективному розвитку «підводної складової».

«Ми не маємо права втратити цю складову. Тому передбачаємо в перспективній структурі ВМС наявність підводного флоту. Ми готуємо до обговорення питання підготовки екіпажів, яким доведеться виконувати завдання особливої специфіки», - сказав віце-адмірал.

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Як сказав Гайдук, життєдіяльність підводного флоту в першу чергу залежить від відповідних морських (океанських) глибин. Після анексії Росією Криму і, відповідно, втрати баз підводних човнів, які там розташовані, в наявності ВМС України - акваторія від острова Зміїний до мису Тарханкут. «Тут глибини незначні – до 50 м. Вони не дозволяють повною мірою використовувати підводні човни. Тому ми розглядаємо питання використання надмалих підводних човнів», - сказав Гайдук.

За його словами, також аналізуються можливості їх дислокації та райони для максимально ефективного використання.