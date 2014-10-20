Надмалий підводний човен міг перевозити диверсантів - шведський експерт

Як повідомляє Postimees, на борту субмарини може перебувати спецпідрозділ.

"Спецпідрозділи можуть ховатися на островах. Якщо їм доведеться покинути човен, вони помістять туди заряд, який може вибухнути лише через добу", - заявив виданню експерт по обороніЙоакім фон Браун.

Він додав, що на борту підводного човна типу "Тритон" може знаходитися до десяти осіб.

"Солдатів може забрати моторний човен, або ж вони зв'яжуться з громадянами Швеції, які є таємними агентами", - вважає Браун.

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За повідомленням газети Aftonbladet, шведські війська вже почали пошуки імовірних порушників кордону.

Нагадаємо, збройні сили Швеції з п'ятниці здійснюють широкомасштабну "розвідувальну" операцію у власних територіальних водах - в архіпелазі Стокгольма. Раніше провідна шведська газета Svenska Dagbladet повідомила про можливе виявлення у територіальних водах країни підводного човна. За даними видання, був перехоплений радіосигнал, який російські військові використовують в екстрених ситуаціях. Також газета зазначала, що перехоплена розмова велася російською мовою.

Тим часом, російське оборонне відомство заперечує будь-які проблеми з надводними або підводними кораблями Росії.

"Ніяких нештатних і тим більше аварійних ситуацій з російськими військовими кораблями не було і немає", - повідомив офіційний представник міністерства оборони РФ.