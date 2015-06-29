Чисельність ВМС до 2020 року збільшиться на 30 бойових кораблів

Військово-Морські сили України до 2020 року поповняться 30 новими кораблями і катерами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Одесі повідомив командувач ВМС України віце-адмірал Сергій Гайдук.

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За його словами, розвиток Військово-Морських сил – невід'ємна частина стратегії національної безпеки і оборони України, в рамках якої вироблена стратегія морської доктрини держави. Як відзначив Гайдук, доктриною передбачена державна цільова оборонна програма розвитку військової техніки до 2020 року.

«Минулого тижня ця програма була розглянута на засіданні Ради національної безпеки і оборони України. Окреслені напрями не тільки щодо ВМС, а й щодо всієї військової складової країни», - повідомив командувач ВМС.

Як відзначив Гайдук, при достатньому фінансуванні чисельність ВМС збільшиться на 30 бойових кораблів та суден забезпечення. У цій програмі, зауважив він, є ризики, безпосередньо пов'язані з наповненням держбюджету і станом економіки.

«Ми підходимо до будівництва суден забезпечення в більш широкому форматі. Для цього залучимо суднобудівні, судноремонтні підприємства, а також науково-дослідні центри, металургійні та машинобудівні підприємства. Ми дуже розраховуємо на нашу науку, тому що будівництво нових кораблів, літаків – це технології 5-6 поколінь», - наголосив віце-адмірал.

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За його словами, основу ВМС будуть становити новітні корвети, водотоннажністю понад 2,5 тис. тонн, з можливістю нести на борту ударну зброю. Корвети споруджуються на Чорноморському суднобудівному заводі в Миколаєві, і перший з них має бути спущений на воду в 2018 році.

Також військовий флот країни поповнять маневрені ракетні катери: артилерійські, десантні, антидиверсійні тощо. Всі вони будуть виконувати завдання оборонного характеру, відзначив Гайдук.