Флот ВМС України до 2020 року хочуть збільшити втричі

Флот Військово-морських сил Збройних сил України до 2020 року планується збільшити втричі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив 1-й заступник начальника штабу командування ВМС ЗС України контр-адмірал Дмитро Таран.

За його словами, збільшення чисельності передбачає концепція розвитку флоту, яка зараз проходить узгодження в Міністерстві оборони.

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Таран зазначив, що 75% свого військового флоту Україна втратила через агресії Російської Федерації в Криму, і зараз ВМС налічують близько 40 одиниць. «Вони морально застаріли, половина потребує ремонту», - сказав контр-адмірал, уточнивши, що кількісний склад збільшиться не тільки за рахунок бойових кораблів, а й допоміжного флоту.

Він нагадав, що у квітні президент Петро Порошенко розпорядився розробити концепцію відродження національного флоту. Командування ВМС провело низку круглих столів, семінарів, у тому числі за участю представників Міністерства оборони країн-членів НАТО, які допомогли у розробці концепції моделі розвитку ВМС.

«Проведено аналізи військово-соціальної обстановки в Україні, в Чорноморському і Азовському регіонах. Визначено загрози національним морським інтересам України та визначено моделі. За основу взято моделі розвитку військово-морських флотів передових країн світу», - заявив Таран. Зокрема, прораховано кількість необхідних засобів, сил - корабельний та авіаційний склад, війська берегової оборони і т. ін., «закладаються певні фінансові ресурси». Також розглядається можливість відродження військово-промислового комплексу, який зможе забезпечити будівництво військових кораблів, катерів - малих броньованих, десантних і противодиверсійних, літаків, вертольотів, розробляти комплекси радіоелектронної розвідки тощо, а на це потрібні десятки мільярдів гривень.

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«До кінця 2017-го, у 2018 році плануємо отримати новий корабель - корвет «Володимир Великий», який будується в Миколаєві на Чорноморському суднобудівному заводі», - сказав Таран.

Він нагадав, що протяжність морського кордону України становить близько 1,35 тис. км, ще майже 30 тис. кв. м – територіальне море, плюс 70 тис. кв. м – морська економічна зона.