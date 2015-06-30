Адвокати опублікували матеріали допиту "лідера ЛНР" Плотницького у справі Савченко

Про це Фейгін повідомив на своєму сайті.

"Отже, ми оприлюднимо перший матеріал кримінальної справи проти Надії Савченко. Це свідчення лідера невизнаної ЛНР Ігоря Плотницького. Його покази стосуються безпосередньо подій 17-го і 23-го червня 2014 року, моменту полону Савченко та її нібито "добровільного звільнення" з батальйону "Заря",- написав Фейгін.

Як повідомляв УНІАН, Савченко викрали бойовики на Донбасі влітку 2014 року, після чого її перевезли до Росії, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії "Батьківщина". Верховна Рада делегувала її до ПАРЄ.

24 квітня цього року Слідчий комітет РФ пред'явив Савченко остаточне звинувачення у нібито пособництві вбивства двох і більше осіб в незаконному перетині кордону.