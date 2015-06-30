Плотницький: Савченко відпустили без документів, але з телефоном - BBC

Адвокат української льотчиці Надії Савченко Марк Фейгін опублікував на своєму сайті скани свідчень лідера самопроголошеної "ЛНР" Ігоря Плотницького з матеріалів кримінальної справи проти неї.

Відповідно до них, Ігор Плотницький заявив, що після затримання сепаратисти відпустили Надію Савченко з полону без документів, передає BBC Україна.

У протоколі допиту від 9 березня 2014 року, опублікованого адвокатом, говориться, що проросійські бойовики затримали Надію Савченко 17 червня 2014 року, й відпустили її неподалік селища Північне Луганській області у період з 19 по 23 червня.

Ігор Плотницький стверджує, що доручив командиру одного з незаконних збройних формувань з позивними "КЕП" відпустити Надію Савченко й віддати їй мобільний телефон з двома сім-картами.

Оригінали предметів і документів, вилучених у Надії Савченко, Ігор Плотницкий залишив у себе. Це паспорт, водійське посвідчення і офіцерські документи.

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Російські слідчі звинувачують українську військову у пособництві у вбивстві двох російських журналістів внаслідок обстрілів. За офіційною версією Слідчого комітету РФ, українка без документів під виглядом біженки перетнула кордон Росії.

Сама пані Савченко заперечує всі звинувачення, заявляючи, що була викрадена озброєними прихильниками самопроголошених республік, й пізніше її незаконно переправили до Росії.