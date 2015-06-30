СБУ затримала найбільшу партію контрабанди харчів за час АТО
20:23, 30 червня 2015Суспільство
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Служба безпеки України спільно з Державною фіскальною службою, міліцією та прикордонниками провела спецоперацію, в результаті якої затримано 700 т контрабанди харчів, що переправлялись в непідконтрольну Україні частину Донбасу.
СБУ затримала 700 тонн контрабанди харчів, що переправлялись на окупований Донбас / УНІАН
Про це повідомляє прес-центр СБ України.
Зазначається, що це найбільша партія контрабанди продуктів з початку проведення антитерористичної операції.
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За даними СБУ, продуктовий вантаж був прихований в 11 вагонах під металургійним шлаком, який і зазначався в супровідних документах. Продукти призначалися для харчування бойовиків незаконних збройних формувань.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі заходи, спрямовані на притягнення до відповідальності всіх організаторів каналу контрабанди.
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