СБУ затримала найбільшу партію контрабанди харчів за час АТО

Про це повідомляє прес-центр СБ України.

Зазначається, що це найбільша партія контрабанди продуктів з початку проведення антитерористичної операції.

Читайте такожДФС відзначає значне зростання контрабанди після введення імпортного збору

За даними СБУ, продуктовий вантаж був прихований в 11 вагонах під металургійним шлаком, який і зазначався в супровідних документах. Продукти призначалися для харчування бойовиків незаконних збройних формувань.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі заходи, спрямовані на притягнення до відповідальності всіх організаторів каналу контрабанди.