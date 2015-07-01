На Дніпропетровщині 15 липня стартує пілотний проект зі створення патрульної служби

В Дніпропетровській області 15 липня стартує пілотний проект зі створення патрульної служби.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації з посиланням на голову ОДА Валентина Резніченка.

До складу патрульної служби увійдуть як нові спеціалісти, так і колишні робітники Державтоінспекції та патрульно-постової служби. Всі патрульні повинні будуть пройти жорсткий відбір та довести порядність й професіоналізм.

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Згідно з повідомленням, підготовку фахівців для патрульної служби проводитиме Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.

«Патрульна служба стане основою оновленої системи контролю за правопорядком. Відбір кандидатів буде здійснюватись за спеціальною методикою обласним управлінням внутрішніх справ та громадськістю. Ця патрульна служба докорінно змінить систему охорони правопорядку відповідно до сучасних стандартів», - цитує прес-служба голову ОДА.

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На Дніпропетровщині до нової патрульної служби планують залучити близько 1 тис. фахівців.

Зарплата рядового міліціонера в патрульній службі становитиме близько 8 тис. грн.

Очікується, що ПС розпочне роботу вже в грудні цього року, після того як складуть повноваження ДАІ та ППС.