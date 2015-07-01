Аваков розформував ДАІ Миколаївщини через хабарництво (відео)

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС України, понад 300 працівників цього підрозділу виведені за штат. Вони пройдуть процес переатестації, після чого в разі відсутності зауважень зможуть продовжити службу у міліції.

За словами Авакова, з часом підрозділи ДАІ на шляхах держави поступово замінятимуть працівники нової патрульної служби. 4 липня її працівники вийдуть на вулиці Києва, а через 3 місяці – і на вулиці Харкова, Одеси та Львова.

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Міністр заявив, що зміна керівництва ДАІ Миколаївщини, яка відбулася у травні після перевірки бригадою центрального апарату МВС, на ситуацію з хабарництвом на дорогах не вплинула. Відтак було прийнято рішення про розформування підрозділу ДАІ в Миколаївській області.

Як повідомляв УНІАН, Аваков зі спецпідрозділом полетіли у Миколаїв із терміновим візитом через ситуацію з корупцією в міліції.