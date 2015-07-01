У Краматорську 20-річного бойовика "ДНР" засудили до 3,5 років ув'язнення

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, його визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення або участь у непередбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).

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Під час досудового розслідування було встановлено, що наприкінці квітня 2014 року, коли Краматорськ тимчасово перебував під контролем бойовиків, чоловік вступив до лав терористичної організації «ДНР». Свою незаконну службу бойовик, озброєний автоматом Калашнікова, ніс на блокпосту на в’їзді до міста.

Вже на початку лютого 2015 року він був затриманий правоохоронцями і заарештований.

За участь у терористичній організації молодика засуджено до 3 років та 6 місяців позбавлення волі.