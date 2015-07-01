У МВС назвали міста, де у першу чергу введуть патрульну службу

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков сьогодні на брифінгу в Києві.

«ДАІ у країні не буде. За три місяці буде перехідна форма, коли ДАІ буде переходити в стан патруля. ДАІ за межами міст буде дорожній патруль, теж у системі патруля, і це буде змінюватися крок за кроком, у міру того, як у нас будуть гроші на машини, на зарплати», - заявив міністр.

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«Перший патруль – це Київ, потім у нас йде Одеса, Харків і Львів. Потім у нас буде Хмельницький, Луцьк, Миколаїв, також у нас будуть кілька невеликих і маленьких міст. Ми це будемо нарощувати у міру того, як у нас буде вистачати сил», - зазначив Аваков.