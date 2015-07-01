В Україні може з'явитися всесвітньовідомий сервіс замовлення таксі Uber

Це випливає з вакансії керівника цього представництва, яка з'явилася на сайті компанії та її сторінці у професійній соцмережі LinkedIn, повідомляє "Українська правда".

Новий менеджер повинен працювати над зростанням бізнесу Uber в Києві, контролювати якість послуг, представляти компанію на різних заходах і піар-акціях, справлятися з можливими юридичними і законодавчими проблемами, допомагати розширювати бізнес на інші міста, а особливо – підвищувати прибуток та пасажиропотік.

Читайте такожУ Франції заборонять онлайн-сервіс UberPOP через масові протести таксистів

Як відомо, сервіс Uber дозволяє користуватися таксі значно дешевше, безпосередньо зв'язуючи клієнтів та водіїв. Компанія також запустила послугу UberPOP, яка дозволяє замовляти одну й ту ж машину кільком попутникам, що робить ціну ще нижчою.

Завдяки цьому сервіс став серйозним конкурентом традиційним службам таксі у багатьох містах світу, а в деяких країнах його забороняли законодавчо, зокрема – в Італії, Іспанії, Голландії, Індії та Німеччині.

Раніше УНІАН повідомляв, що французькі таксисти влаштували одноденний страйк, протестуючи проти системи онлайн-замовлення таксі Uber.