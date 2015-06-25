Страйк проти онлайн-сервісу Uber: у Парижі таксисти заблокували ключові дороги (фото)

Ключові дороги, що ведуть до аеропортів та залізничних вокзалів Парижа, були заблоковані в четвер вранці внаслідок страйку таксистів.

Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на французьке видання RFI.

Французькі таксисти влаштували одноденний страйк, протестуючи проти системи онлайн-замовлення таксі Uber.

Як пише видання, в четвер зранку сотні машин таксі згуртувалися навколо аеропортів Шарль де Голь та Орлі, а також північного вокзалу.

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Також повідомляється про те, що страйкарі на 30 хвилин заблокували західну частину паризької кільцевої дороги.

До страйку також долучилися таксисти Тулузи, де близько 40 таксі заблокували доступ до залізничної станції, тоді як інші сповільнили рух в районі аеропорту.

Додаток на телефоні Uber з'єднує пасажирів з приватними водіями, які перевозять їх за нижчими цінами, ніж у традиційних таксі.

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На думку французьких таксистів, такий конкурент може забрати у них робочі місця.

Нагадаємо, раніше система онлайн-замовлення таксі Uber стала причиною страйку таксистів у Брюсселі.