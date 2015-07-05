В Одесі міліція знешкодила саморобний вибуховий пристрій (фото)
13:58, 05 липня 2015Суспільство
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Сьогодні в Одесі правоохоронці знешкодили саморобний вибуховий пристрій, встановлений біля білборду.
Правоохоронці знешкодили пристрій / 048.ua
Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського міського управління міліції, о 10.35 до міліції надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиць Космонавтів і генерала Петрова, біля білборду, лежить підозрілий предмет.
048.ua
048.ua
При обстеженні працівники міліції виявили жерстяну банку, перемотану скотчем, із проводами і прикріпленими до неї батарейками.
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На місці вибухотехніки встановили, що виявлений предмет є саморобним радіокерованим вибуховим пристроєм. Фахівці знешкодили небезпечну знахідку дистанційно.
048.ua
Елементи вибухового пристрою направлено на експертно-криміналістичне дослідження.
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