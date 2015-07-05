В Одесі міліція знешкодила саморобний вибуховий пристрій (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського міського управління міліції, о 10.35 до міліції надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиць Космонавтів і генерала Петрова, біля білборду, лежить підозрілий предмет.

При обстеженні працівники міліції виявили жерстяну банку, перемотану скотчем, із проводами і прикріпленими до неї батарейками.

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На місці вибухотехніки встановили, що виявлений предмет є саморобним радіокерованим вибуховим пристроєм. Фахівці знешкодили небезпечну знахідку дистанційно.

Елементи вибухового пристрою направлено на експертно-криміналістичне дослідження.