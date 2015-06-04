В Одеській області на залізниці стався вибух, з рейок частково зійшов потяг

Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків з громадськістю управління МВС України на Одеській залізниці, 4 червня о 2.20 до чергової частини управління надійшло телефонне повідомлення про вибух на 1483 км перегону ст. Дачне - ст. Вигода.

Негайно було введено в дію оперативний план «Вибухівка». На місце події направлено слідчо-оперативну групу та вибухотехнічну службу.

«Вибух стався під час руху вантажного поїзда, внаслідок чого сталося сходження трьох порожніх вагонів. У результаті вибуху пошкоджено дві залізничні колії», - відзначили в секторі.

Читайте такожСБУ попередила підрив мосту в Павлограді (фото)

На кожній з колій пошкоджено по дві залізобетонні шпали завдовжки 90 см, відсутні фрагменти рейок завдовжки 50 см. На ділянці залізничних колій утворилося два вирвоподібні заглиблення діаметром 150 см і завглибшки 40 см.

Жертв і постраждалих немає.

Обставини даної пригоди з'ясовуються.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державної адміністрації залізничного транспорту України, «4 червня о 1:11 на перегоні Дачна – Вигода Одеської залізниці під вантажним поїздом стався вибух. Унаслідок вибуху з рейок зійшло три вагони, постраждалих немає. Вантажний поїзд курсував порожнім».

За даними «Укрзалізниці», наразі на перегоні тривають відновлювальні роботи, задіяні два відбудовні поїзди зі станцій Одеса та Роздільна.

Рух по непарній колії відновлено – о 8:05 прослідував поїзд №105 Київ – Одеса.

«У результаті вибуху пошкоджено два метри рейок на парній та непарній коліях, чотири залізобетонні шпали та провід контактної мережі. До розслідування інциденту задіяні правоохоронні органи», - додали у прес-центрі.