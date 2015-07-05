В Одесі святкують День Військово-морських сил України (фоторепортаж)

У церемонії, яка проходить на морвокзалі, беруть участь кораблі, дислоковані у Західній військово-морській базі ВМС України, передає місцевий сайт 048.ua.

Військових моряків привітали голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі, мер Одеси Геннадій Труханов і командувач флоту Сергій Гайдук.

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У рамках святкування Дня флоту багато охочих зможуть відвідати кораблі ВМС України, взяти участь у фестивалі Флоту на Приморському бульварі і навіть подивитися матч ветеранів "Динамо" (Київ) з командою ВМС ЗС України.

Раніше сьогодні президент України Петро Порошенко привітав військових моряків і ветеранів флоту з Днем Військово-Морських сил Збройних сил України.

Як зазначив глава держави, «за минулий рік ви пройшли складний шлях відродження флоту у нових пунктах базування, підготували сили до виконання бойових завдань і забезпечили захист Вітчизни з морського напрямку».