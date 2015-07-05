Порошенко привітав військових моряків і ветеранів флоту з Днем ВМС

Президент України Петро Порошенко привітав військових моряків і ветеранів флоту з Днем Військово-Морських сил Збройних сил України.

Як відзначив глава держави, «за минулий рік ви пройшли складний шлях відродження флоту у нових пунктах базування, підготували сили до виконання бойових завдань і забезпечили захист Вітчизни з морського напрямку».

При цьому президент підкреслив, що сьогодення ставить перед українським військовим флотом завдання, що вимагають повної мобілізації усіх сил та самовіддачі для їх виконання.

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Порошенко висловив переконання, що українські моряки завжди будуть зразком честі, патріотизму та високої професійної майстерності.

«Щиро дякую всім військовим морякам, ветеранам флоту за вірність морським традиціям, наполегливість і відданість у відновленні морської слави України», - йдеться у вітання президента.