Яценюк анонсував створення корпусу оперативної раптової дії замість міліцейських спецпідрозділів

Про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк під час «10 хвилин з прем’єр-міністром» у неділю.

«Ми йдемо далі в реформі правоохоронної системи. Всі спецпідрозділи міліції зі звірячими назвами, які розганяли Майдан, ліквідуються. В Україні створюється корпус оперативної раптової дії, який буде боротися з організованою злочинністю. Бійці АТО, наші герої, які захищали і захищають Україну, повинні стати основою нової системи безпеки в країні. Вступайте до корпусу раптової дії, нам потрібен ваш досвід, ваша сила і ваша воля», - сказав Яценюк.

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Разом з тим прем’єр додав, що зміни поліції не достатньо і суспільству потрібен новий суспільний договір, коли всі будуть виконувати закон, а український поліцейський служитиме закону і не боятиметься будь-кого, хто має посвідчення депутата чи президента.

«У поліцейського є єдина цінність – право, справедливість і закон. Але інший бік – кожен громадянин країни виконує і поважає закон. Ми не порушуємо правил дорожнього руху, ми не пропонуємо хабарі новій поліції і самі не провокуємо корупцію в новій якісній правоохоронній системі. Тоді в країні буде справедливість», - наголосив Яценюк.