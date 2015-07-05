Геращенко розповів, що кожний патрульний матиме відеокамеру: збрехати про образи не вийде

Про це заявив народний депутат Антон Геращенко в ефірі "5 каналу". За його словами, також тепер можна вільно знімати на фото та відео дії поліцейських.

Нові патрульні є співробітниками міліції і мають усі права, передбачені чинним законом про міліцію. А отже вони можуть зупиняти й перевіряти документи, а також затримувати громадян, якщо ті здійснили правопорушення.

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"Якщо це робота поліцейського в патрульній службі цілком відкрита, його можна знімати з різних сторін, але без образ у висловлюваннях", - зазначив він. Також Геращенко сказав, що кожен патрульний поліцейський матиме технічну можливість проводити зйомку – у кожного буде відеокамера.

"Вони будуть знімати повністю свій діалог з людьми. Часто люди ображали працівників міліції, потім заявляли, що ті ображали їх. Тепер так не вийде, діалог повинен бути двостороннім. Закликаю всіх громадян допомагати патрульним поліцейським, поважати їх, тому що вони прийшли захищати ваші права. Допомагайте їм у цій роботі", - закликав нардеп.