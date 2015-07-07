У Запоріжжі через аварію понад 250 тисяч городян будуть отримувати питну воду за графіком

У Запоріжжі через аварію на каналізаційному колекторі Центральних очисних споруд №2 (ЦОС№2) та водопроводі питної води міського КП "Водоканал" понад 250 тисяч городян Запоріжжя будуть забезпечуватися питною водою за графіком.

Згідно інформації, опублікованої на офіційному сайті запорізького КП "Водоканал", "з 7 липня 2015 року в зв'язку з пошкодженням на колекторі діаметром 2000 мм і водопроводі питної води діаметром 300 мм в Солов'їній балці, подача води в правобережній частині міста (Ленінський, Хортицької райони) буде здійснюватись з пониженим тиском у денний та нічний час: з 9:00 до 17:00 і з 22:00 до 5:00".

Наскільки буде знижуватися тиск, адміністрація КП не повідомляє.

У періоди з 5:00 до 9:00 і з 17:00 до 22:00 адміністрація КП "Водоканал" обіцяє здійснювати подачу питної води "в повному обсязі".

У той же час, згідно повідомлення, повністю без централізованого постачання питною водою в результаті аварії залишилися понад 1,5 тисячі жителів с. Нижня Хортиця і с. Бабурка, а також 22 садових кооператива в передмісті Запоріжжя.

Офіційна інформація про терміни проведення відновлювальних робіт від КП "Водоканал" наразі відсутня.

Згідно інформації, озвученої сьогодні на нараді міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної ситуацій, дані роботи планується виконати протягом 10 днів силами підрядних організацій.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня в Запоріжжі обвалився магістральний каналізаційний колектор (ЦОС №2), який обслуговує правобережну частину міста.

За даними КП "Водоканал", аварія сталася через нещодавні сильні дощі та застарілі комунікації.

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У зв'язку з аварією "Водоканал" знизив тиск у водопроводі Ленінського та Хортицького районів, а в дачні кооперативи взагалі припинили подачу води.