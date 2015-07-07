Масштабна аварія у Запоріжжі: обвалився колектор, який обслуговував правий берег міста

Як повідомляє прес-служба мерії, обвалення сталося вчора у районі Солов'їного гаю, через що утворився яр.

На його засипку, за оцінками фахівців комунального підприємства «Водоканал», необхідно до 15 днів, а після – ще певний час, щоб нанесений ґрунт утрамбувався, перш ніж починати роботи з прокладання нової каналізаційної труби.

У зоні обвалення знаходиться водовід, який забезпечує питною водою село Бабурка і 22 садівничих товариства, а також 2 кабельні лінії, які забезпечують енергопостачання центральних очисних споруд правого берега.

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У зв'язку з аварією «Водоканал» знизив тиск на водопроводі Ленінського та Хортицького районів, а в дачні кооперативи взагалі припинили подачу води.

Зараз розробляють графік підвозу води для дачних кооперативів, проектується прокладка тимчасової обвідної каналізаційної гілки.

За даними «Водоканалу», аварія сталася через застарілі комунікації і нещодавні сильні дощі.

Відзначається, що колектор планували реконструювати, і вже є розроблена проектна документація, але з якоїсь причини роботи не провели - не уточнюється.