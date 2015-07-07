В окупованому бойовиками Вуглегірську назріває протест проти місцевої "влади" - ЗМІ

Сьогодні, 7 липня, у Вуглегірську на Донеччині, який знаходиться на окупованій території, місцеві жителі планують провести акцію протесту у зв'язку зі складною гуманітарною ситуацією в місті і бездіяльністю окупаційної влади.

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