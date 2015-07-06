Плотницький призначив "місцеві вибори" в ЛНР на 1 листопада

Про це йдеться у заяві ватажка Луганської народної республіки, передає LB.ua.

"Луганська Народна Республіка виступає за неухильне виконання Мінських угод. Україна в односторонньому порядку ухвалює Закон "Про місцеві вибори", не погодивши його з ЛНР і ДНР, зміст якого суперечить букві та духу Мінських угод", - заявив Плотницький.

При цьому він зазначив, що тепер в односторонньому порядку в ЛНР починають реалізацію Мінських угод у частині проведення місцевих виборів.

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"Призначаю проведення виборів голів міст і районів Луганської Народної Республіки на 1 листопада 2015 року", - йдеться у заяві Плотницького.

Ватажок ЛНР також наказав забезпечити доступ і створити умови для роботи міжнародних спостерігачів.

Раніше УНІАН повідомляв, що Захарченко оголосив у ДНР місцеві вибори "на підставі Закону України".