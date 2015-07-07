Росія хоче відправити на окупований Донбас 32-й "гумконвой"

МНС РФ 16 липня планує відправити на окупований Донбас 32-й так званий «гуманітарний конвой».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це у Раді федерації повідомив заступник очільника МНС Володимир Артамонов.

«Чергова колона МНС Росії запланована на 16 липня 2015 року», - сказав Артамонов.

Він стверджує, що вантажівки доставлять на захоплені проросійськими терористами території Луганської та Донецької областей «продовольство, медикаменти і «речове майно». Загальний тоннаж становитиме понад 1 тис. тонн.

«Дана колона буде 32-ю за рахунком», - сказав Артамонов.

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Як повідомляв УНІАН, РФ з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані "гумконвої" - колони вантажівок, вміст яких нікому не відомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

У РНБО України заявляють, що всі російські "гумконвоі" спрямовані виключно на підтримку бойовиків. Переважно вантажівки ввозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".