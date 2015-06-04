Контрабанда продуктів на окупований Донбас становить $2,5 мільярда на рік – активіст

Контрабанда продуктів харчування на окуповані території Донбасу становить 2,5 млрд доларів на рік.

Про це сказав бізнесмен, лідер всеукраїнського громадського об'єднання «Народна довіра» Сергій Шахов під час запису телевізійної програми «Схід + Захід», яка буде транслюватися на каналі УНІАН-ТБ 23 травня о 17.00.

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«Ми бачимо, що реалізується контрафакт, який іде контрабандою з окупованих територій. Також (на блокаді підконтрольних бойовикам територій Донбасу - УНІАН) наживаються донецькі та луганські чиновники, які видають тисячами перепустки за паспортами, не бачачи людей. Кожна перепустка може коштувати від 500 до 2 тис. грн, на автівку - до 5 тис. грн», - зазначив він.

«За нашими підрахунками, контрабанда складає 2,5 млрд доларів на рік просто продуктів харчування, хоча півроку йде така блокада» , - додав Шахов.

«Треба негайно включитися громадам і пропонувати Кабінету міністрів збудувати реінтеграційне міністерство», - вважає бізнесмен. Також він пропонує створити на окупованих територіях контрольовані ОБСЄ, Червоним Хрестом бази харчування для мирного населення.