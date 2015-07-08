З окупованого Донбасу передали першу групу українських засуджених

Сьогодні, 8 липня, відбулася передача перших дев’яти українських засуджених з непідконтрольної уряду України території Донецької області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

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Передача засуджених здійснювалася за участю представника уповноваженого з питань реалізації національного превентивного механізму Юрія Бєлоусова, представника уповноваженого з питань зв’язків із громадськістю Михайла Чаплиги та виконавчого директора Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів (УМДПЛ) Вадима Пивоварова.

«Завдяки наполегливості омбудсмана вдалося організувати передачу першої групи українських засуджених з непідконтрольної території. Висловлюємо вдячність моніторинговій місії ООН в Україні, керівництву СБУ і ДПтСУ», - зазначив Бєлоусов.