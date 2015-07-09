Проти начальника відділу ДАІ Миколаєва відкрили кримінальну справу
19:12, 09 липня 2015Суспільство
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Прокуратура Миколаївської області 7 липня повідомила про підозру у зловживанні службовим становищем начальнику відділу ДАІ Миколаєва, який не зареєстрував факт дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якого пасажир отримав тяжкі тілесні ушкодження.
Фотоілюстрація / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, встановлено, що у січні 2013 року чиновник, будучи начальником районного відділу ДАІ та діючи умисно, всупереч інтересам служби на користь третьої особи приховав від реєстрації факт ДТП у м. Нова Одеса, в результаті якої пасажир легкового автомобіля отримав тяжкі тілесні ушкодження.
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Працівнику ДАІ повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем).
У даний час вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
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