З рівненської міліції зникло 27 кілограмів бурштину - прокуратура

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Рівненській області 8 липня до Рівненського міського відділу міліції звернувся 30-річний киянин та його адвокат, які на підставі пред’явленої ухвали суду вимагали повернути каміння бурого кольору, зовні схожого на бурштин, вилучене у грудні 2014 року.

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Каміння знаходилося у кімнаті зберігання речових доказів міського відділу міліції. Правоохоронці в присутності заявників розкрили два спецпакети. Зі слів адвоката та його підзахисного, їх вміст не відповідав протоколу огляду та вилучення, тобто був замінений.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Також прокуратурою області відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Зі інформацією прес-служби прокуратури Рівненщини, наразі встановлено, що у міськвідділі міліції здійснено підміну бурштину-сирцю загальною вагою 27 кілограмів та приблизною вартістю 40 тис. на відходи з обробки бурштину, що не представляють жодної цінності.

«Даний факт виявлено 8 липня 2015 року під час огляду кімнати речових доказів, де зберігався бурштин-сирець, вилучений у рамках кримінального провадження за фактом незаконного використання надр. Слідчими прокуратури Рівненської області проводиться комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення з метою притягнення до відповідальності винних службових осіб органів внутрішніх справ», - розповів заступник прокурора області Андрій Боровик.