У Харкові напали на інкасаторів: загинули 3 співробітників

У Харкові стався розбійний напад на інкасаторів. За попередньою інформацією, загинули троє співробітників.

Про це повідомив радник глави МВС Арсена Авакова Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

"Тільки що, о 8:40 ранку в Харкові на вул. Ньютона, в момент ранкової інкасації, стався розбійний напад на відділення "Нової пошти". За попередньою інформацією, загинули троє працівників "Нової Пошти"", - повідомив Геращенко (за уточненою інформацією, напад стався на автомобіль інкасаторів "Укрпошти", - ред).

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За його словами, у місті введено план перехоплення. На місці працює слідчо-оперативна група.

"Прохання всіх, хто був свідками цієї трагедії, дати свідчення і допомогти слідству встановити особи вбивць. Однією з головних версій буде те, що це зробила та ж група невідомих осіб, які раніше вже чотири рази грабували і вбивали інкасаторів і досі залишилася не розкритою", - додав Геращенко.