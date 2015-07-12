Рух трасою Київ-Чоп у Закарпатській області відновлено

Цю інформацію Mukachevo.net підтвердило відразу кілька офіційних джерел - в меріях Ужгорода та Мукачева, а також у обласній прокуратурі.

Читайте такожПерекрито рух на пункті ДАІ Нижні Ворота на межі Закарпатської і Львівської областей (фото)Як уточнили в обласній прокуратурі, на трасі проводяться перевірки автівок. Найбільші затори утворилися на посту Нижні Ворота, що на межі Закарпатської і Львівської областей.

Нагадаємо, що вчора після обіду були заблоковані виїзди з Ужгорода та Мукачева, а також пост на межі Закарпатської області. Крім того, було посилено патрулювання в'їзди у всі закарпатські міста.