Рух трасою Київ-Чоп у Закарпатській області відновлено
10:54, 12 липня 2015Суспільство
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Рух трасою Київ-Чоп в Закарпатській області відновлено, але під пильним контролем силовиків.
Найбільші затори утворилися на посту Нижні Ворот \ mukachevo.net
Цю інформацію Mukachevo.net підтвердило відразу кілька офіційних джерел - в меріях Ужгорода та Мукачева, а також у обласній прокуратурі.
Читайте такожПерекрито рух на пункті ДАІ Нижні Ворота на межі Закарпатської і Львівської областей (фото)Як уточнили в обласній прокуратурі, на трасі проводяться перевірки автівок. Найбільші затори утворилися на посту Нижні Ворота, що на межі Закарпатської і Львівської областей.
Нагадаємо, що вчора після обіду були заблоковані виїзди з Ужгорода та Мукачева, а також пост на межі Закарпатської області. Крім того, було посилено патрулювання в'їзди у всі закарпатські міста.
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