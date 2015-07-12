Мер Мукачева закликав містян не панікувати, але бути пильними
09:54, 12 липня 2015Суспільство
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За підсумками минулої доби у Мукачевому було спокійно, конфлікт вдалося локалізувати за містом.
Ніч у Мукачеві минула спокійно \ Facebook/Mustafa Nayyem
Про це повідомив міський голова Мукачева Золтан Ленд'єл, передає Mukachevo.net.
Читайте такожПерекрито рух на пункті ДАІ Нижні Ворота на межі Закарпатської і Львівської областей (фото)Міський голова каже, що люди можуть поводити себе вільно, і продовжувати відпочивати. Однак, треба бути пильними всюди. Місце подій, а це виїзд з Мукачева у східному напрямку перекритий силовиками.
За словами Золтана Ленд'єла, все ще ведуться перемовини сторін про складання зброї. Під'їзди до міста заблоковано. На місці патрулюють силовики.
"На щастя, ніч у Мукачеві пройшла спокійно і без інцидентів", - додав мер.
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