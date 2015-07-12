Силовики відклали штурм бійців "Правого сектора", Ярош вже прибув в Ужгород - депутат

Про це з місця подій повідомив в соцмережі народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Мустафа Найєм. Крім того, він повідомив, що в даний час штурм представників "Правого сектора" відкладається.

Читайте такожЯрош закликав арештувати винних у стрілянині і звільнити Авакова"Штурм представників "ПС", що переховуються, відкладався протягом всієї ночі, останній раз планувався сьогодні на 9 ранку. На даний момент операція відкладена", - написав Мустафа Найєм. За його словами, представники "Правого сектора" відійшли по хребту від села Лавки у бік районного центру Перечин і Великого Березнянського району.