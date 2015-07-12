Силовики відклали штурм бійців "Правого сектора", Ярош вже прибув в Ужгород - депутат
Дмитро Ярош прибув літаком в Ужгород у супроводі восьми бійців "Правого сектора".
Про це з місця подій повідомив в соцмережі народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Мустафа Найєм. Крім того, він повідомив, що в даний час штурм представників "Правого сектора" відкладається.
Читайте такожЯрош закликав арештувати винних у стрілянині і звільнити Авакова"Штурм представників "ПС", що переховуються, відкладався протягом всієї ночі, останній раз планувався сьогодні на 9 ранку. На даний момент операція відкладена", - написав Мустафа Найєм. За його словами, представники "Правого сектора" відійшли по хребту від села Лавки у бік районного центру Перечин і Великого Березнянського району.
#Мукачево. Дмитро Ярош прилетів літаком в аеропорт Ужгорода у супроводі восьми представників Правого сектора. Шт...Posted by Mustafa Nayyem on Sunday, 12 July 2015