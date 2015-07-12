СБУ евакуює людей з села біля Мукачева, де забарикадувалися бійці "Правого сектору"

Про це йдеться в спільній заяві СБУ та МВС.

Читайте такожБійці "Правого сектору" розповіли свою версію стрілянини в Мукачеві (відео)"Враховуючи небезпеку для жителів села, в районі якого забарикадувалися так звані "бійці "Правого сектора", здійснюється евакуація мирних громадян, в першу чергу – дітей", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Мукачеві в результаті перестрілки з участю бійців "Правого сектора" постраждали 9 осіб, серед них 3 випадкових перехожих. В результаті перестрілки загинули 3 людини.

"Група озброєних осіб чисельністю 15 – 20 чоловік приїхала на об'єкт, зв'язок з яким має народний депутат України, який має за плечима сумний досвід 90-х років, – Михайло Ланьо", – повідомив Антон Геращенко.