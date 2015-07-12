Жителі окупованого бойовиками Антрациту вийшли на мітинг проти "ЛНР"

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив прес-секретар Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожЗ окупованого Донбасу передали першу групу українських засуджених За його словами, діяльність бойовиків на окупованих територіях викликає дедалі більше роздратування серед місцевого населення. «Причинами народного гніву є нестача продовольства, ліків і грошей, а також високий рівень злочинності. Жителів Антрацита, які зважились вийти на акції протесту, одразу розганяли загони бандитів», - наголосив Андрій Лисенко.